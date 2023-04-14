Ле Пен: Победа России будет катастрофой, а Украины — Третьей мировой

Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен в интервью El Pais заявила, что Украине и России следует начать немедленные переговоры, поскольку победа любой из стран, по ее убеждению, так или иначе не будет означать для мира ничего хорошего.

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"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия", – заявила она.

В то же время, по ее убеждению, если победит Украина, это означает, что НАТО вступило в войну, а значит, начнется Третья мировая война.

"Я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это значит, что начата Третья мировая" – добавила Ле Пен.

Лидер Национального объединения настаивает на поставках вооружения Украине, однако, говорит Ле Пен, оно должно быть "оборонительным", а не "наступательным".

Депутат утверждает, что России и Украине нужно начать немедленные переговоры о мире, но каким должен стать их результат, она не знает.

"Я не собираюсь давать вам мирный план прямо здесь, на кофейном столике", – резюмировала она.

СПРАВКА. Ле Пен на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 млн евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение российского диктатора



24 сентября 2022 года французские парламентарии заявили, что партия Ле Пен якобы до сих пор платит кредиты, взятые в российских банках. . Ле Пен на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 млн евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение российского диктатора Владимира Путина . После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года она дистанцировалась от Путина и теперь заявляет: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет вступить в НАТО, если это ее воля, я не вижу, кто может этому противостоять".24 сентября 2022 года французские парламентарии заявили, что партия Ле Пен якобы до сих пор платит кредиты, взятые в российских банках.

В материале The Wall Street Journal от 22 апреля 2022 года говорилось, что партия Ле Пен имеет 12 млн евро долга перед российской оборонной компанией Авиазапчасть.

В 2022 году на выборах президента Франции победил Эмманюэль Макрон. За него проголосовали 58,54% избирателей, а за Ле Пен – 41,46%.

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Мілана Головань

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