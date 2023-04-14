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Ле Пен: Победа России будет катастрофой, а Украины — Третьей мировой

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 12:49
Ле Пен: Победа России будет катастрофой, а Украины — Третьей мировой - Фото
Марин Ле Пен (Фото: ЕРА)

Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен в интервью El Pais заявила, что Украине и России следует начать немедленные переговоры, поскольку победа любой из стран, по ее убеждению, так или иначе не будет означать для мира ничего хорошего.

"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия", – заявила она.

В то же время, по ее убеждению, если победит Украина, это означает, что НАТО вступило в войну, а значит, начнется Третья мировая война.

"Я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это значит, что начата Третья мировая" – добавила Ле Пен.

Лидер Национального объединения настаивает на поставках вооружения Украине, однако, говорит Ле Пен, оно должно быть "оборонительным", а не "наступательным".

Депутат утверждает, что России и Украине нужно начать немедленные переговоры о мире, но каким должен стать их результат, она не знает.

"Я не собираюсь давать вам мирный план прямо здесь, на кофейном столике", – резюмировала она.

СПРАВКА. Ле Пен на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 млн евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение российского диктатора Владимира Путина. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года она дистанцировалась от Путина и теперь заявляет: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет вступить в НАТО, если это ее воля, я не вижу, кто может этому противостоять".

24 сентября 2022 года французские парламентарии заявили, что партия Ле Пен якобы до сих пор платит кредиты, взятые в российских банках.
  • В материале The Wall Street Journal от 22 апреля 2022 года говорилось, что партия Ле Пен имеет 12 млн евро долга перед российской оборонной компанией Авиазапчасть.
  • В 2022 году на выборах президента Франции победил Эмманюэль Макрон. За него проголосовали 58,54% избирателей, а за Ле Пен – 41,46%.

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Мілана Головань
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