Россия с 2014 года потратила не менее $300 млн на подкуп политиков по всему миру – CNN

Россия с 2014 года скрытно перечислила более $300 млн иностранным политическим партиям по всему миру. Эти данные содержатся в докладе разведывательного сообщества США, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого Дома.

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Чиновник сказал журналистам, что помимо тайного перечисления $300 млн Россия также планировала перевести в этот период еще не менее сотни миллионов долларов иностранным политическим партиям, должностным лицам и политикам в более чем двух десятках стран и на четырех континентах. Кроме того, добавил он, "Россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в ряде случаев, которые не удалось отследить".

Задачей этого финансирования, считает источник CNN, было "получить поддержку конкретных политических партий для подрыва демократий во всех этих странах".

По словам чиновника, доклад был запрошен этим летом официальными лицами администрации Джо Байдена, и его уровень секретности был намеренно понижен, чтобы информацией из него можно было делиться с союзниками по всему миру и предать гласности.

Разведсообщество США информирует отдельные государства о тайном российском финансировании, нацеленном на их конкретную политическую среду. Администрация Байдена надеется, что предание гласности такой информации повысит осведомленность всего мира о теневом финансировании Россией политиков и побудит другие страны передавать США собственную информацию об операциях России.

Кроме того, поставлена задача раскрыть механизмы тайного политического влияния России, которое является "глобальным явлением" и "требует скоординированных действий".

На этом этапе принято решение также "поставить в известность" об этом саму Россию и партии, которые она финансирует.

Это, помимо прочего, означает, что США больше не видят необходимости скрывать, что намерены привлекать к ответственности фигурантов этих операций, сказал чиновник.

19 мая Европарламент принял резолюцию, выдвинув бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру и бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль ультиматум: увольнение из совета директоров Роснефти или санкции.

20 мая Шредер согласился уйти из совета директоров Роснефти.

23 мая из совета директоров Роснефти ушла Кнайсль.

Сергій Бережний

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