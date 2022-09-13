UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия с 2014 года потратила не менее $300 млн на подкуп политиков по всему миру – CNN

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 23:51
Россия с 2014 года потратила не менее $300 млн на подкуп политиков по всему миру – CNN - Фото
Герхад Шредер и Владимир Путин (Фото - EPA)

Россия с 2014 года скрытно перечислила более $300 млн иностранным политическим партиям по всему миру. Эти данные содержатся в докладе разведывательного сообщества США, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого Дома.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Чиновник сказал журналистам, что помимо тайного перечисления $300 млн Россия также планировала перевести в этот период еще не менее сотни миллионов долларов иностранным политическим партиям, должностным лицам и политикам в более чем двух десятках стран и на четырех континентах. Кроме того, добавил он, "Россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в ряде случаев, которые не удалось отследить".

Задачей этого финансирования, считает источник CNN, было "получить поддержку конкретных политических партий для подрыва демократий во всех этих странах".

По словам чиновника, доклад был запрошен этим летом официальными лицами администрации Джо Байдена, и его уровень секретности был намеренно понижен, чтобы информацией из него можно было делиться с союзниками по всему миру и предать гласности.

Разведсообщество США информирует отдельные государства о тайном российском финансировании, нацеленном на их конкретную политическую среду. Администрация Байдена надеется, что предание гласности такой информации повысит осведомленность всего мира о теневом финансировании Россией политиков и побудит другие страны передавать США собственную информацию об операциях России.

Кроме того, поставлена задача раскрыть механизмы тайного политического влияния России, которое является "глобальным явлением" и "требует скоординированных действий".

На этом этапе принято решение также "поставить в известность" об этом саму Россию и партии, которые она финансирует.

Это, помимо прочего, означает, что США больше не видят необходимости скрывать, что  намерены привлекать к ответственности фигурантов этих операций, сказал чиновник.

  • 19 мая Европарламент принял резолюцию, выдвинув бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру и бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль ультиматум: увольнение из совета директоров Роснефти или санкции.
  • 20 мая Шредер согласился уйти из совета директоров Роснефти. 
  • 23 мая из совета директоров Роснефти ушла Кнайсль.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
друзья Путина разведка сша спецслужбы США политическая коррупция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 