Европарламент выдвинул Шредеру и Кнайсль ультиматум: увольнение из Роснефти или санкции

Европейский парламент в четверг принял резолюцию, призвав бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уволиться из совета директоров Роснефти. В случае отказа против них должны быть введены санкции, говорится в резолюции.

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Европарламент призывает "расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, за счет европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать российские деньги".

Решение Европарламента не является обязывающим, но оно очевидно усилит давление на руководство Европейской комиссии, разрабатывающее санкционные списки.

До сих пор ЕС воздерживался от санкций против собственных граждан.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров Роснефти. В июне 2021 к нему присоединилась Кнайсль, которая известна тем, что пригласила Владимира Путина на собственную свадьбу и танцевала там с ним.

24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.

После этого сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саскии Эскен призвала Шредера выйти из партии.

Андрей Водяный

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