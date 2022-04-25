Официально. Макрон победил в президентских выборах Франции с результатом 58,54%

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил в выборах главы французского государства. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства внутренних дел Франции по итогам подсчета 100% голосов избирателей.

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За Макрона проголосовали 58,54% избирателей, за его соперницу, кандидата от правых популистов Марин Ле Пен – 41,46%.

В первом туре Макрон набрал 27,6%, а Ле Пен – 23,4%. Соцопрос Ipsos показывал, что перед вторым туром он нарастил отрыв до 15%.

В апреле оба они сделали скандальные заявления об Украине: Ле Пен вновь оправдала оккупацию Крыма, а Макрон назвал украинцев с россиянами "братскими народами" и отказался признавать геноцидом действия армии РФ в Украине.

Во Франции вечером 24 апреля завершилось голосование во втором туре выборов президента, где Макрон соперничал с Ле Пен. Объявленные результаты экзитполов показали, что Макрон останется главой государства на еще один пятилетний срок.

Наталия Медведева

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