Ле Пен снова поддержала оккупацию Россией Крыма

Кандидат в президенты Франции от Национального объединения Марин Ле Пен не жалеет, что в 2014 году не назвала незаконной оккупацию Крыма Россией. Об этом Ле Пен заявила в интервью bfmtv.

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Ле Пен прокомментировала свои высказывания, в которых не отрицала незаконность аннексии Крыма Россией.

"Я не отрицала, потому что был референдум... Я нисколько об этом не жалею. Крым был украинским 26 лет, остальное время был российским. Народ Крыма хотел выйти из России, вот и все", – заявила Ле Пен.

В издании напомнили французским читателям, что "референдум" в Крыму был организован за несколько дней ставленниками российской оккупационной армии. "Референдум" был отвергнут всем международным сообществом.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

10 апреля состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур вышли действующий президент Эмманюэль Макрон (27,60%) и Ле Пен (23,41%). Третье место занял кандидат от левых Жан-Люк Меланшон. Он призвал своих избирателей не допустить победы Ле Пен. Второй тур выборов состоится 24 апреля.

13 апреля Ле Пен заявила, что поддерживает передачу разведданных Украине, но "более сдержана по отношению к прямым поставкам оружия", а также против санкций на российский газ.

Наталия Медведева

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