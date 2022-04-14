Ле Пен снова поддержала оккупацию Россией Крыма
14.04.2022, 01:14
Марин Ле Пен (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)
Кандидат в президенты Франции от Национального объединения Марин Ле Пен не жалеет, что в 2014 году не назвала незаконной оккупацию Крыма Россией. Об этом Ле Пен заявила в интервью bfmtv.
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Ле Пен прокомментировала свои высказывания, в которых не отрицала незаконность аннексии Крыма Россией.
"Я не отрицала, потому что был референдум... Я нисколько об этом не жалею. Крым был украинским 26 лет, остальное время был российским. Народ Крыма хотел выйти из России, вот и все", – заявила Ле Пен.
В издании напомнили французским читателям, что "референдум" в Крыму был организован за несколько дней ставленниками российской оккупационной армии. "Референдум" был отвергнут всем международным сообществом.
СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.
- 10 апреля состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур вышли действующий президент Эмманюэль Макрон (27,60%) и Ле Пен (23,41%). Третье место занял кандидат от левых Жан-Люк Меланшон. Он призвал своих избирателей не допустить победы Ле Пен. Второй тур выборов состоится 24 апреля.
- 13 апреля Ле Пен заявила, что поддерживает передачу разведданных Украине, но "более сдержана по отношению к прямым поставкам оружия", а также против санкций на российский газ.
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