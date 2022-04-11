UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов во Франции: официальные результаты

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 08:21
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов во Франции: официальные результаты - Фото
Фото: EPA

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий президент Эмманюэль Макрон и депутат Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов на сайте Министерства внутренних дел Франции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За Макрона проголосовали 27,60% избирателей, за Ле Пен – 23,41%.

Третье место занял кандидат от левых Жан-Люк Меланшон. Он призвал своих избирателей не допустить победы Ле Пен. "Нельзя отдать ни одного голоса за мадам Ле Пен", – заявил он.

Действующего президента во втором туре планируют поддержать большинство других кандидатов: социалист Анн Идальго, республиканка Валери Пекресс, представитель зеленых Янник Жадо и лидер компартии Фабьен Руссель.

За Ле Пен призывает голосовать Эрик Земмур, занявший четвертое место на выборах с 7,05% голосов, и один из аутсайдеров – Николя Дюпон-Эньян.

Второй тур выборов, в котором сразятся Макрон и Ле Пен, состоится 24 апреля.

  • На президентских выборах в 2017 году во второй тур также вышли Макрон (24,01%) и Ле Пен (21,30%). Во втором туре действующий президент Франции одержал более убедительную победу – за него тогда проголосовали 66,1% избирателей, тогда как за Ле Пен – только 33,90%.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция эмманюэль макрон выборы президента марин ле пен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 