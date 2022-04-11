Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов во Франции: официальные результаты

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий президент Эмманюэль Макрон и депутат Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов на сайте Министерства внутренних дел Франции.

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За Макрона проголосовали 27,60% избирателей, за Ле Пен – 23,41%.

Третье место занял кандидат от левых Жан-Люк Меланшон. Он призвал своих избирателей не допустить победы Ле Пен. "Нельзя отдать ни одного голоса за мадам Ле Пен", – заявил он.

Действующего президента во втором туре планируют поддержать большинство других кандидатов: социалист Анн Идальго, республиканка Валери Пекресс, представитель зеленых Янник Жадо и лидер компартии Фабьен Руссель.

За Ле Пен призывает голосовать Эрик Земмур, занявший четвертое место на выборах с 7,05% голосов, и один из аутсайдеров – Николя Дюпон-Эньян.

Второй тур выборов, в котором сразятся Макрон и Ле Пен, состоится 24 апреля.

На президентских выборах в 2017 году во второй тур также вышли Макрон (24,01%) и Ле Пен (21,30%). Во втором туре действующий президент Франции одержал более убедительную победу – за него тогда проголосовали 66,1% избирателей, тогда как за Ле Пен – только 33,90%.

Андрей Водяный

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