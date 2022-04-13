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Ле Пен в случае победы: оружие для Украины, отказ от фрекзита, против санкций на газ

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 18:18
Ле Пен в случае победы: оружие для Украины, отказ от фрекзита, против санкций на газ - Фото
Фото: EPA

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что поддерживает передачу разведывательных данных Украине, но "более сдержана по отношению к прямым поставкам оружия", потому что "грань между помощью и общими действиями тонка". Об этом она сказала на пресс-конференции в среду, пишет HuffPost.

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Во время разговора с журналистами Ле Пен сказала, что несколько изменила свое отношение к России после нападения на Украину. До начала войны в Украине она "думала, что в интересах Франции было бы присоединить Россию к Европе", чтобы не допустить сближения с Китаем, пояснила Ле Пен.

Теперь она в целом полностью поддерживает санкции против России, но не хочет, чтобы они касались российского газа. "Я не хочу, чтобы французы страдали от последствий", – сказала Ле Пен накануне в интервью France Inter Radio.

По словам кандидата, изменилась и ее позиция по Евросоюзу и НАТО.

В предвыборных программах Ле Пен в 2012 и 2017 годах фигурировал выход Франции из Евросоюза, но теперь она говорит, что не будет его инициировать. "Frexit ни в коем случае не наш проект", – цитирует Ле Пен le Monde. Ее соперник Эмманюэль Макрон считает, что Ле Пен на самом деле не отказалась от этой идеи и тайком будет продвигать ее, "не говоря об этом".

Ле Пен настаивает, что она только хочет "реформировать Евросоюз изнутри" и избавиться от "смирительной рубашки Брюсселя, оставаясь в ЕС".

Она также утверждает, что не будет инициировать выход Франции из НАТО, но выведет ее из-под военного командования Альянса. "Я просто никогда не отдам наши вооруженные силы под командование вне французского суверенитета – ни под объединенное командование НАТО, ни под будущее европейское командование", – сказала Ле Пен.

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Андрей Водяный
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франция марин ле пен
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