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Франция выбрала следующего президента. По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 21:15
Франция выбрала следующего президента. По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Regis Duvignau/EPA)

Во Франции в 21:00 по киевскому времени завершилось голосование во втором туре выборов президента, где действующий глава государства Эмманюэль Макрон соперничал с кандидатом от правых популистов Марин Ле Пен.

Объявленные результаты экзитполов показывают, что Макрон останется главой государства на еще один пятилетний срок – у него 58% голосов. По данным экзитполов, Ле Пен получила 42% голосов.

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Данные опроса Ifop:

58% – Макрон;
42% – Ле Пен.

Франция выбрала следующего президента. По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен

Экзитпол для канала BFMTV (социологическая компания неизвестна):

57,6% – Макрон;
42,4% – Ле Пен.

Франция выбрала следующего президента. По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен

"Победив под аплодисменты и с морем французских и европейских флагов у Эйфелевой башни, когда были объявлены результаты, Макрон был утвержден в качестве президента Франции на следующие пять лет", – сообщает ВВС.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель уже поздравили Макрона с переизбранием (которое еще предстоит подтвердить официально).

Ле Пен заявила своим избирателям, что уважает результаты выборов, и сказала, что такой результат – "все равно победа" для ее партии. Она пообещала продолжить борьбу во французской политике.

Новость дополняется...

  • В первом туре Макрон набрал 27,6%, а Ле Пен – 23,4%. Соцопрос Ipsos показывал, что перед вторым туром он нарастил отрыв до 15%.
  • В апреле оба они сделали скандальные заявления об Украине: Ле Пен вновь оправдала оккупацию Крыма, а Макрон назвал украинцев с россиянами "братскими народами" и отказался признавать геноцидом действия армии РФ в Украине.

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Евгений Пилипенко
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