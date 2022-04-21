Выборы во Франции: Макрон оторвался от Ле Пен перед вторым туром на 15% – опрос
Отрыв действующего президента Франции Эмманюэля Макрона от конкурента Марин Ле Пен перед вторым туром президентских выборов увеличился до 15% по состоянию на 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos Sopra Steria, опубликованные ресурсом Europe Elects.
За Макрона готовы проголосовать 57,5% французов. За Ле Пен – 42,5%.
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С момента предыдущего опроса, 18 апреля, рейтинг Макрона вырос на 1%, рейтинг Ле Пен опустился на 1%.
Второй тур выборов во Франции состоится в воскресенье, 24 апреля. В них собираются принять участие 73% избирателей.
Опрос проводился методом интервью. Опрошено 1600 респондентов.
- 11 апреля Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов во Франции: официальные результаты.
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