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Выборы во Франции: Макрон оторвался от Ле Пен перед вторым туром на 15% – опрос

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 22:44
Выборы во Франции: Макрон оторвался от Ле Пен перед вторым туром на 15% – опрос - Фото
Фото: ЕРА

Отрыв действующего президента Франции Эмманюэля Макрона от конкурента Марин Ле Пен перед вторым туром президентских выборов увеличился до 15% по состоянию на 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos Sopra Steria, опубликованные ресурсом Europe Elects. 

За Макрона готовы проголосовать 57,5% французов. За Ле Пен – 42,5%. 

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С момента предыдущего опроса, 18 апреля, рейтинг Макрона вырос на 1%, рейтинг Ле Пен опустился на 1%. 

Второй тур выборов во Франции состоится в воскресенье, 24 апреля. В них собираются принять участие 73% избирателей. 

Выборы во Франции: Макрон оторвался от Ле Пен перед вторым туром на 15% – опрос

Опрос проводился методом интервью. Опрошено 1600 респондентов.

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Роман Брыль
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