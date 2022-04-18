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Макрон о войне: С Путиным после Бучи не говорил, "красные линии" называть не буду

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 22:48
Макрон о войне: С Путиным после Бучи не говорил,
Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет называть "красные линии" для войны в Украине. Об этом он сказал в эфире французского телевидения, пишет Le Parisien.

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Он пояснил, что после установления "красной линии" может возникнуть необходимость "стать союзником" одной из сторон конфликта и даже "вступить в войну с Россией".

"Это нужно просчитывать. Это ответственность, которую мы просто так не возьмем на себя", – сказал Макрон.

Он также рассказал, что больше не общается с Владимиром Путиным после того, как стало известно о военных преступлениях российской армии в Буче.

"После массовых убийств в Буче и других городах война приняла другой оборот, поэтому я больше не говорил с ним прямо. Но я не исключаю, что сделаю это в будущем", – сказал Макрон.

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Он также ответил на приглашение приехать в Киев словами: "Поеду туда, когда смогу привезти что-нибудь полезное".

  • 13 апреля Макрон отказался назвать преступления армии РФ в Украине геноцидом, поскольку считает "братскими народами" украинцев и россиян.
Андрей Водяный
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