Макрон о войне: С Путиным после Бучи не говорил, "красные линии" называть не буду

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет называть "красные линии" для войны в Украине. Об этом он сказал в эфире французского телевидения, пишет Le Parisien.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он пояснил, что после установления "красной линии" может возникнуть необходимость "стать союзником" одной из сторон конфликта и даже "вступить в войну с Россией".

"Это нужно просчитывать. Это ответственность, которую мы просто так не возьмем на себя", – сказал Макрон.

Он также рассказал, что больше не общается с Владимиром Путиным после того, как стало известно о военных преступлениях российской армии в Буче.

"После массовых убийств в Буче и других городах война приняла другой оборот, поэтому я больше не говорил с ним прямо. Но я не исключаю, что сделаю это в будущем", – сказал Макрон.

Читайте также

Он также ответил на приглашение приехать в Киев словами: "Поеду туда, когда смогу привезти что-нибудь полезное".

13 апреля Макрон отказался назвать преступления армии РФ в Украине геноцидом, поскольку считает "братскими народами" украинцев и россиян.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.