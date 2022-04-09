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Макрон назвал Моравецкого "антисемитом" и ответил на обвинения в частых беседах с Путиным

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09.04.2022, 11:29
Макрон назвал Моравецкого
Эмманюэль Макрон и Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Французский президент Эмманюэль Макрон назвал польского премьера Матеуша Моравецкого "ультраправым антисемитом, запрещающим ЛГБТ", после чего МИД Польши вызвал на разговор посла Франции в Варшаве. Об этом дипломатическом скандале пишет Deutsche Welle.

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Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что называть Моравецкого антисемитом – "клевета".

Макрон также в интервью Le Parisien назвал "постыдными", "необоснованными и скандальными" комментарии Моравецкого, который пеняет на частые телефонные разговоры президента Франции с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным.

"Сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы прекратили какие-либо действия [Путина]? Нельзя вести переговоры с преступниками… С Гитлером никто не вел переговоров. Вы бы стали вести переговоры с Гитлером, Сталиным, Пол Потом?", – удаленно задал он вопрос французскому лидеру.

Макрон, у которого на носу первый тур президентских выборов (где главный конкурент – пропутинский политик Марин Ле Пен), регулярно защищает свои разговоры с Путиным.

"Это мой долг говорить с ним, это нам нужно. Я не перестану это делать. Поговорив с ним и с президентом Зеленским, мы можем помочь в переговорах. В какой-то момент будет прекращение огня, и нужно будет строить мир. Это невозможно сделать без гарантий безопасности, и Франция может быть одним из поручителей", – сказал Макрон.

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"Я беру на себя полную ответственность за то, что говорил с президентом России от имени Франции, чтобы избежать войны и построить новую архитектуру мира в Европе", – объяснялся он на этой неделе.

Он добавил, что Моравецкий принадлежал к "ультраправой партии", которая "поддерживала" Ле Пен, и раскритиковал его за встречи с ней. Макрон считает, что Моравецкий надеется на ее победу.

Евгений Пилипенко
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Эммануэль Макрон Матеуш Моравецкий война польша владимир путин франция антисемитизм лгбт
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