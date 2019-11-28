Макрон заявил, что Россия – не враг НАТО: видео

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Общий враг НАТО - терроризм, а не Россия, которая этот терроризм поддерживает, а также совершает военную агрессию против соседей, считает Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в последнее время сделал несколько контроверсионных заявлений о России, выразил свое несогласие с тем, что РФ и Китай могут быть обозначены как враги НАТО. Соответствующее видео опубликовало Радио Свобода.

"НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО – обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг – терроризм, который покусился на каждую из наших стран", - сказал Макрон.

  • 7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.
  • Сегодня стало известно о письме Макрона президенту РФ Владимиру Путину, в котором он пишет, что открыт для рассмотрения идеи российского коллеги о моратории на ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы.
  • В этот же день, после того, как НАТО раскритиковало эту инициативу, Макрон заявил, что Франция не приняла российскую идею о моратории.

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Теги: Россия, владимир путин, нато, франция, эмманюэль макрон
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