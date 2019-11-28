Макрон заявил, что Россия – не враг НАТО: видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в последнее время сделал несколько контроверсионных заявлений о России, выразил свое несогласие с тем, что РФ и Китай могут быть обозначены как враги НАТО. Соответствующее видео опубликовало Радио Свобода.

"НАТО – это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО – обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг – терроризм, который покусился на каждую из наших стран", - сказал Макрон.