Польша обвинила Германию и Францию в недостаточной поддержке НАТО

Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от Германии и Франции. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Die Welt, передает Deutsche Welle.

Моравецкий считает, что если Североатлантический альянс "чем-либо и болен, так это отсутствием активности его участников".

Он напомнил, что Германия и Франция до сих пор не выполняют собственные обещания выделять на оборону 2% своего ВВП.

Премьер Польши возразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который назвал нынешнее состояние НАТО "смертью мозга". По словам Моравецкого, Восточная Европа ощущает усиление сотрудничества в сфере обороны внутри организации.

Премьер также раскритиковал газопровод Северный поток - 2, прокладываемый по дну Балтийского моря.

"Нельзя давать Москве возможность шантажировать Евросоюз прекращением поставок газа. Польша предпочла бы, чтобы строительство Северного потока - 2 вообще не начиналось", - отметил премьер накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО", раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.

22 ноября в Польше и Литве не согласились со словами Макрона.

28 ноября Макрон заявил, что Россия – не враг НАТО: видео.

29 ноября президент Турции посоветовал Макрону "проверить свою голову".

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