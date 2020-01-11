Польша обвинила Германию и Францию в недостаточной поддержке НАТО

НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от Германии и Франции. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Die Welt, передает Deutsche Welle.
Моравецкий считает, что если Североатлантический альянс "чем-либо и болен, так это отсутствием активности его участников".
Он напомнил, что Германия и Франция до сих пор не выполняют собственные обещания выделять на оборону 2% своего ВВП.
Премьер Польши возразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который назвал нынешнее состояние НАТО "смертью мозга". По словам Моравецкого, Восточная Европа ощущает усиление сотрудничества в сфере обороны внутри организации.
Премьер также раскритиковал газопровод Северный поток - 2, прокладываемый по дну Балтийского моря.
"Нельзя давать Москве возможность шантажировать Евросоюз прекращением поставок газа. Польша предпочла бы, чтобы строительство Северного потока - 2 вообще не начиналось", - отметил премьер накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.
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