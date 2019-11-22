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"Смерть мозга у НАТО". В Польше и Литве не согласились с Макроном

"Смерть мозга у НАТО". В Польше и Литве не согласились с Макроном - Фото
Фото: prezydent.pl
22.11.2019, 12:43

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "ни в Польше, ни в Литве не произошло "смерти мозга"

Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа прокомментировали слова президента Франции Эмманюеля Макрона о "смерти мозга" НАТО, заявив, что они не видят каких-либо "проблем с его жизнеспособностью". Об этом они заявили в четверг во время встречи, передает TVN24

Науседа уточнил, что "ни в Польше, ни в Литве не произошло "смерти мозга", добавив, что в рамках НАТО у них "очень важные планы по укреплению сотрудничества в будущем".

Дуда заявил, что они согласились с необходимостью сделать все для выполнения обязательств, принятых в рамках НАТО. В частности, он имел ввиду присутствие войск НАТО на восточном фланге.

  • Ранее президент Франции заявил о "смерти мозга у НАТО". 

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нато анджей дуда Гитанас Науседа эмманюель макрон смерть мозга
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