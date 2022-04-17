Зеленский пригласил Макрона в Украину: должен понять, что здесь геноцид, а не просто война

Президент Владимир Зеленский пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину после того, как тот отказался назвать действия РФ геноцидом. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

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"Хочу, чтобы он понял: это не война, а ни что иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет такая возможность. Он приедет, увидит и, я уверен, поймет", – сказал Зеленский.

13 апреля Макрона спросили, может ли он, как президент США Джо Байден, назвать действия России в Украине геноцидом. Президент Франции ответил, что осторожно относится к этому слову, потому что сомневается, что эскалация риторики поможет остановить войну.

Макрон считает, что Владимир Путин начал войну против Украины из-за "обиды, котора переросла в паранойю" и усилилась изоляцией во время пандемии коронавируса.

Андрей Водяный

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