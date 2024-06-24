Перемога ультраправих у Франції не є основним сценарієм – французький аналітик

Але за ультраправого уряду "може виникнути ситуація, схожа на протистояння президента Байдена і Конгресу щодо України", заявив Себастьян Майлард

Емманюель Макрон (Фото: ANDRE PAIN / EPA)

Перемога ультраправих на парламентських виборах у Франції та формування ними уряду – не основний сценарій. Але у такому випадку навколо допомоги Україні може виникнути ситуація, як раніше у США. Про це LIGA.net сказав асоційований співробітник Chatham House, радник Center Grande Europe on Enlargement Себастьян Майлард. Це частина великого тексту: "Може бути як із Конгресом". Чи завадить авантюра Макрона допомозі Києву.

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Радник зазначив: Емманюель Макрон залишається президентом і його позиція щодо України є незмінною, але якщо унаслідок виборів буде сформовано ультраправий уряд, то "може виникнути ситуація, схожа на протистояння президента Байдена і Конгресу щодо України". У США виділення допомоги затрималося на пів року.

Водночас Майлард зауважив, що уряд ультраправих у Франції – не основний сценарій.

Наразі у парламенті вистачає голосів для підтримки України, а окрім крайніх правих і лівих, інші партії підтримують Київ – тому можна провести рішення, пояснив він.

"Макрон розуміє, чому важливо не дати Путіну перемогти, бо вклав у цю справу всю політичну вагу. [Лідер ультраправого Національного об'єднання] Барделла теж підтримує право України захищатися та подальшу допомогу зброєю", – каже Майлард.

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На думку запрошеного професора Sciences Po Paris, політолога Ніколаса Тенцера, якщо Макрон матиме більшість або робитиме коаліційний уряд, то не варто хвилюватися стосовно відправлення інструкторів чи літаків Mirage до України.

Проте, заявив Тенцер, якщо ультраправі матимуть більшість, можна очікувати тупикової ситуації.

Водночас навіть крайньо праві дали зрозуміти, що можуть частково підтримати надання зброї Україні, наголосила старша наукова співробітниця Інституту Монтеня Сесіль Мезоннов.

Проте, вважає вона, розв'язати дискусійне питання відправлення інструкторів чи солдатів до України з крайнім урядом Макрону "буде дуже важко".

Президент Франції 9 червня оголосив про розпуск нижньої палати парламенту, Національної асамблеї, через поразку його партії "Відродження" на виборах до Європарламенту.

Ультраправе Національне об’єднання (НО) отримало 31,4% голосів, партія Макрона – 14,6%. Перший тур дострокових виборів буде 30 червня, другий – 7 липня.

24 червня Макрон закликав громадян країни зробити правильний вибір на майбутніх парламентських виборах та голосувати.

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