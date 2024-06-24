Победа ультраправых во Франции не является основным сценарием – французский аналитик

При ультраправом Кабмине "может возникнуть ситуация, похожая на противостояние президента Байдена и Конгресса относительно Украины", заявил Майлард

Эмманюэль Макрон (Фото: ANDRE PAIN / EPA)

Победа ультраправых на парламентских выборах во Франции и формирование ими правительства – не основной сценарий. Но в таком случае вокруг помощи Украине может возникнуть ситуация, как ранее в США. Об этом LIGA.net сказал ассоциированный сотрудник Chatham House, советник Center Grande Europe on Enlargement Себастьян Майлард. Это часть большого текста: "Может быть как с Конгрессом". Помешает ли авантюра Макрона помощи Киеву.

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Советник отметил: Эмманюэль Макрон остается президентом и его позиция в отношении Украины неизменна, но если в результате выборов будет сформировано ультраправое правительство, то "может возникнуть ситуация, похожая на противостояние президента Байдена и Конгресса относительно Украины". В США выделение помощи задержалось на полгода.

В то же время Майлард отметил, что правительство ультраправых во Франции – не основной сценарий.

Пока в парламенте хватает голосов для поддержки Украины, а кроме крайних правых и левых, другие партии поддерживают Киев – поэтому можно провести решение, пояснил он.

"Макрон понимает, почему важно не дать Путину победить, потому что вложил в это дело весь политический вес. [Лидер ультраправого Национального объединения] Барделла тоже поддерживает право Украины защищаться и дальнейшую помощь оружием", – говорит Майлард.

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По мнению приглашенного профессора Sciences Po Paris, политолога Николаса Тенцера, если Макрон будет иметь большинство или делать коалиционное правительство, то не стоит волноваться по поводу отправки инструкторов или самолетов Mirage в Украину.

Однако, заявил Тенцер, если ультраправые будут иметь большинство, можно ожидать тупиковой ситуации.

Вместе с этим даже крайне правые дали понять, что могут частично поддержать предоставление оружия Украине, отметила старшая научная сотрудница Института Монтеня Сесиль Мезоннов.

Впрочем, считает она, решить дискуссионный вопрос отправки инструкторов или солдат в Украину с крайним правительством Макрону "будет очень тяжело".

Президент Франции 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, из-за поражения его партии "Возрождение" на выборах в Европарламент.

Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%. Первый тур досрочных выборов состоится 30 июня, второй – 7 июля.

24 июня Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и голосовать.

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