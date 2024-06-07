Париж хочет коалицию инструкторов для отправки в Украину, Макрон говорит – уже много стран

Французский президент считает, что эффективнее и практичнее учить ВСУ на украинской территории

Эмманюэль Макрон (Фото: Владимир Зеленский/Facebook)

Франция будет работать над расширением коалиции стран, которые отправят своих военных инструкторов в Украину для учений. Об этом заявил глава Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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У Макрона спросили, готов ли он послать французских военных инструкторов в Украину и на какой стадии сейчас находится это решение.

"Мы решили, что мы хотим, чтобы у нас была коалиция [по отправке иностранных военных инструкторов в Украину], и многие из наших партнеров уже дали свое согласие", – заявил французский президент.

Макрон отметил, что он будет работать над расширением этой коалиции, чтобы ответить на запросы Украины, так как сегодня Украина мобилизует гораздо больше людей и их нужно будет обучать.

"Намного эффективнее и практичнее в определенных условиях учить этих людей на украинской территории – это легитимный запрос", – заявил он.

Макрон подчеркнул, что его государство хочет сделать все возможное, чтобы Украина могла продолжать защищаться от российской агрессии.

"Поэтому когда Украина просит у нас обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат – это ли эскалация? Нет. Это не отправка европейских солдат на линию фронта – это признание украинской суверенности на ее территории", – высказался он.

Еще в феврале Макрон впервые допустил применение иностранных войск в Украине. По его словам, только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить своих солдат в Украину.

2 мая французский лидер заявил, что отправит военных своего государства в Украину при нескольких условиях, одно из которых – просьба Киева.

27 мая главком Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволяют первым инструкторам из Франции "посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Однако Минобороны впоследствии опубликовало разъяснение заявления главкома: сейчас продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.

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