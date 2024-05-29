Макрон назвал заявление Сырского об инструкторах в Украине "досадным и несогласованным"

27 мая главком ВСУ заявил, что уже подписал документы, позволяющие первым инструкторам из Франции работать в Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА / Ali Haider)

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского о том, что он уже подписал документы, позволяющие французским инструкторам работать в украинских центрах военной подготовки. Об этом сообщает DW.

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По мнению Макрона, "поскольку Украина уже исправила сказанное Сырским, необходимости и дальше комментировать это заявление нет". Журналисты не приводят прямую цитату французского лидера, но отмечают, что он назвал заявление главкома ВСУ "досадным и несогласованным".

27 мая Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". Впоследствии Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа с украинцами.

Украинское оборонное ведомство в тот же вечер опубликовало разъяснение: сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами об отправке инструкторов.

26 февраля 2024 года по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибегнул бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

Зеленский "очень положительно" смотрит на инициативу Макрона послать войска в Украину: речь идет о тренировках, разминировании и ремонте техники.

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