Макрон назвав заяву Сирського про інструкторів в Україні "прикрою та неузгодженою"

27 травня головком ЗСУ заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам з Франції працювати в Україні

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА / Ali Haider)

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "прикрою та неузгодженою" заяву головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського про те, що він вже підписав документи, які дозволяють французьким інструкторам працювати в українських центрах вишколу. Про це повідомляє DW.

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На думку Макрона, "оскільки Україна вже виправила сказане Сирським, потреби й надалі коментувати цю заяву немає". Журналісти не наводять прямої цитати французького лідера, але зазначають, що він назвав заяву головкома ЗСУ "прикрою та неузгодженою".

27 травня Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам з Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом". Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним з треків, стосовно якого ведеться робота з українцями.

Українське оборонне відомство того ж вечора опублікувало роз'яснення: наразі досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо надсилання інструкторів.

26 лютого 2024 року за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ініціативу Макрона надіслати війська в Україну: йдеться про тренування, розмінування та ремонт техніки.

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