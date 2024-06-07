Франція хоче коаліцію інструкторів для відправлення до України, Макрон каже – вже є багато країн

Французький президент вважає, що ефективніше і практичніше навчати ЗСУ на українській території

Емманюель Макрон (Фото: Володимир Зеленський/Facebook)

Франція працюватиме над розширенням коаліції країн, які відправлять своїх військових інструкторів в Україну для навчань. Про це заявив глава Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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У Макрона запитали, чи готовий він надіслати французьких військових інструкторів до України, й на якій стадії зараз перебуває це рішення.

"Ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію [з відправлення іноземних військових інструкторів в Україну], і багато наших партнерів вже дали свою згоду", – заявив французький президент.

Макрон зауважив, що він працюватиме над розширенням цієї коаліції, щоб відповісти на запити України, адже на сьогодні Україна мобілізує набагато більше людей і їх потрібно буде навчати.

"Набагато ефективніше і практичніше в певних умовах навчати цих людей на українській території – це легітимний запит", – заявив він.

Макрон підкреслив, що його держава хоче зробити усе можливе, щоб Україна могла продовжуватися боронитися від російської агресії.

"Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні. Це не надсилання європейських солдатів на лінію фронту – це визнання української суверенності на її території", – висловився він.

Ще у лютому Макрон вперше припустив застосування іноземних військ в Україні. За його словами, тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати своїх солдатів в Україну.

2 травня французький лідер заявив, що відправить військових своєї держави в Україну за декількох умов, одна з яких – прохання Києва.

27 травня головком Сирський повідомив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам з Франції "відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Однак Міноборони згодом опублікувало роз'яснення заяви головкома: наразі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо надсилання інструкторів.

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