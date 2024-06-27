Соратник Ле Пен: Не дам российскому империализму поглотить Украину, но войска не пришлю

Жордан Барделла заявил: "[Моя позиция] это поддержка Украины и избежание эскалации с Россией, которая, напомню, является ядерным государством"

Жордан Барделла (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Глава французской ультраправой партии Национальное объединение Жордан Барделла заявил, что не позволит российскому империализму поглотить Украину. Однако кандидат в премьер-министры повторил, что откажется от отправки французских военных в Украину. Об этом политик заявил на предвыборных теледебатах, передает BFMTV.

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Барделла заявил, что в случае победы не позволит "российскому империализму поглотить союзное государство, как Украина".

В то же время политик повторил – он откажется от отправки французских военных в Украину, если станет премьер-министром после парламентских выборов.

"Моя позиция очень проста в этом конфликте [...] Она никогда не менялась. Это поддержка Украины и избежание эскалации с Россией, которая, напомню, является ядерным государством", — сказал лидер НО во время дебатов.

Ситуации, которая может сложиться во Франции после парламентских выборов, LIGA.net посвятила большой текст: "Может быть, как с Конгрессом". Помешает ли авантюра Макрона помощи Киеву.

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