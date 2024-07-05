Ле Пен хоче обмежити Україну в ударах далекобійною зброєю Франції

Фактична лідерка Національного об'єднання аргументувала це нібито переконанням, що Париж "не має бути співучасником цієї війни"

Марін Ле Пен (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Де-факто лідерка французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен пообіцяла, що у разі перемоги політсили на виборах, можливий майбутній прем'єр обмежить використання французьких далекобійних ракет Україною. Про це повідомляє CNN.

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Вона заявила, що використання французьких далекобійних ракет в Україні є "червоною лінією" для неї й для майбутнього прем'єра від національного об'єднання, якщо той переможе на виборах.

Політикиня аргументувала це нібито переконанням, що Париж "не має бути співучасником цієї війни".

Крім того, Ле Пен категорично виступила проти відправлення французьких інструкторів до України: "Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром".

ДОВІДКА Storm Shadow/SCALP належить до порівняно нових крилатих ракет класу "повітря – земля". Дальність цієї ракети – понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. Водночас ракета майже не помітна для радарів. Крилата ракета SCALP літає на порівняно малій висоті й повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 450 кг. Вперше Франція поставила Україні ці ракети влітку 2023 року. Storm Shadow/SCALP належить до порівняно нових крилатих ракет класу "повітря – земля". Дальність цієї ракети – понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. Водночас ракета майже не помітна для радарів. Крилата ракета SCALP літає на порівняно малій висоті й повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 450 кг. Вперше Франція поставила Україні ці ракети влітку 2023 року.

У першому турі парламентських виборів Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Макрона Відродження та її союзники – на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.

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