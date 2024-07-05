Ле Пен хоче обмежити Україну в ударах далекобійною зброєю Франції
Де-факто лідерка французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен пообіцяла, що у разі перемоги політсили на виборах, можливий майбутній прем'єр обмежить використання французьких далекобійних ракет Україною. Про це повідомляє CNN.
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Вона заявила, що використання французьких далекобійних ракет в Україні є "червоною лінією" для неї й для майбутнього прем'єра від національного об'єднання, якщо той переможе на виборах.
Політикиня аргументувала це нібито переконанням, що Париж "не має бути співучасником цієї війни".
Крім того, Ле Пен категорично виступила проти відправлення французьких інструкторів до України: "Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром".
У першому турі парламентських виборів Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Макрона Відродження та її союзники – на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.
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