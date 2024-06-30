Ультраправі перемогли у першому турі парламентських виборів у Франції – екзитпол

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

У першому турі дострокових парламентських виборах у Франції перемагає праворадикальна націоналістична партія Національне об’єднання Марін Ле Пен. Про це свідчать дані опитувань, проведених на дільницях, результати оприлюднило видання La Figaro.

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Так, Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%.

І партія чинного президента Франція Еманюеля Макрона Відродження та її союзники на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.

La Figaro

Якщо брати за кількістю депутатських місць, то, як підрахувала газета Le Figaro, три партії, які лідирують у першому турі матимуть наступну кількість депутатських крісел:

→ Національне об’єднання – від 240 до 270 депутатів,

→ Новий народний фронт – від 180 до 200 депутатів,

→ Відродження – від 60 до 90 депутатів.

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