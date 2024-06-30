Ультраправые победили в первом туре парламентских выборов во Франции – экзитпол
В первом туре досрочных парламентских выборах во Франции побеждает праворадикальная националистическая партия Национальное объединение Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных на участках, результаты обнародовало издание La Figaro.
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Так, Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%.
И партия действующего президента Франция Эманюэля Макрона Возрождение и ее союзники на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.
Если брать по количеству депутатских мест, то, как подсчитала газета Le Figaro, три лидирующие партии в первом туре будут иметь следующее количество депутатских кресел:
→ Национальное объединение – от 240 до 270 депутатов;
→ Новый народный фронт – от 180 до 200 депутатов;
→ Возрождение – от 60 до 90 депутатов.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, из-за поражения его партии Возрождение на выборах в Европарламент (ЕП).
- Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%.
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