Ультраправые победили в первом туре парламентских выборов во Франции – экзитпол

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

В первом туре досрочных парламентских выборах во Франции побеждает праворадикальная националистическая партия Национальное объединение Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных на участках, результаты обнародовало издание La Figaro.

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Так, Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%.

И партия действующего президента Франция Эманюэля Макрона Возрождение и ее союзники на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.

La Figaro

Если брать по количеству депутатских мест, то, как подсчитала газета Le Figaro, три лидирующие партии в первом туре будут иметь следующее количество депутатских кресел:

→ Национальное объединение – от 240 до 270 депутатов;

→ Новый народный фронт – от 180 до 200 депутатов;

→ Возрождение – от 60 до 90 депутатов.

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