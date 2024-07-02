У Франції до другого туру виборів знялися 190 кандидатів. Причина – ультраправі

Кандидати роблять це заради перемоги сильнішого суперника, який протистоятиме кандидату від ультраправого Національного об’єднання

Парламент Франції (Фото: пресслужба)

У Франції понад 190 кандидатів знялися з другого туру виборів до парламенту, який відбудеться у неділю, 7 липня. Reuters та Le Monde повідомляють, що вони вдалися до такого кроку, щоб допомогти сильнішому супернику, який протистоятиме ультраправому Національному об'єднанню Марін Ле Пен.

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Ліва коаліція оголосила, що відмовилася від своїх кандидатів у тих округах, де вони посіли третє місце, щоб підтримати інших кандидатів, які протистоять ультраправим.

Центристський альянс президента Еммануеля Макрона також прогнозує, що деякі його кандидати знімуть своїх кандидатів перед іншим туром, щоб перешкодити Національному об’єднанню.

У першому турі Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Макрона Відродження та її союзники – на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.

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