Во Франции ко второму туру выборов снялись 190 кандидатов. Причина – ультраправые

Кандидаты делают это ради победы более сильного соперника, который будет противостоять кандидату от ультраправого Национального объединения

Парламент Франции (Фото: пресс-служба)

Во Франции более 190 кандидатов снялись со второго тура выборов в парламент, который состоится в воскресенье, 7 июля. Reuters и Le Monde сообщают, что они предприняли такой шаг, чтобы помочь более сильному сопернику, который будет противостоять ультраправому Национальному объединению Марин Ле Пен.

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Левая коалиция объявила, что отказалась от своих кандидатов в тех округах, где они заняли третье место, чтобы поддержать других кандидатов, противостоящих ультраправым.

Центристский альянс президента Эммануэля Макрона также прогнозирует, что некоторые его кандидаты снимут своих кандидатов перед вторым туром, чтобы воспрепятствовать Национальному объединению.

В первом туре Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте – блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия действующего президента Макрона Возрождение и ее союзники – на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.

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