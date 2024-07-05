Ле Пен обещает, что в случае победы ее партия не будет передавать Украине ракеты SCALP

Фактический лидер Национального объединения аргументировала это якобы убеждением, что Париж "не должен быть соучастником этой войны"

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Де-факто лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен пообещала, что в случае победы политсилы на выборах, дальнобойные ракеты Украина больше не получит. Об этом сообщает CNN.

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Она заявила, что отправка французских дальнобойных ракет в Украину является "красной линией" для нее и для будущего премьера от национального объединения, если тот победит на выборах.

Политик аргументировала это якобы убеждением, что Париж "не должен быть соучастником этой войны".

Кроме того, Ле Пен категорически выступила против отправки французских инструкторов в Украину: "Если Эмманюэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направляются. Последнее слово за премьером".

СПРАВКА Storm Shadow/SCALP – относительно новые крылатые ракеты класса "воздух – земля". Дальность этой ракеты – более 250 км. Ее прямое предназначение – уничтожение стационарных целей, защищающих системы ПВО. В то же время ракета почти не заметна для радаров. Крылатая ракета SCALP летает на относительно малой высоте и повторяет ландшафт поверхности земли. Имеет боевую часть до 450 кг. Впервые Франция поставила эти ракеты Украине летом 2023 года. Storm Shadow/SCALP – относительно новые крылатые ракеты класса "воздух – земля". Дальность этой ракеты – более 250 км. Ее прямое предназначение – уничтожение стационарных целей, защищающих системы ПВО. В то же время ракета почти не заметна для радаров. Крылатая ракета SCALP летает на относительно малой высоте и повторяет ландшафт поверхности земли. Имеет боевую часть до 450 кг. Впервые Франция поставила эти ракеты Украине летом 2023 года.

В первом туре парламентских выборов Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия действующего президента Макрона Возрождение и ее союзники – на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.

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