Ле Пен обещает, что в случае победы ее партия не будет передавать Украине ракеты SCALP
Де-факто лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен пообещала, что в случае победы политсилы на выборах, дальнобойные ракеты Украина больше не получит. Об этом сообщает CNN.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Она заявила, что отправка французских дальнобойных ракет в Украину является "красной линией" для нее и для будущего премьера от национального объединения, если тот победит на выборах.
Политик аргументировала это якобы убеждением, что Париж "не должен быть соучастником этой войны".
Кроме того, Ле Пен категорически выступила против отправки французских инструкторов в Украину: "Если Эмманюэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направляются. Последнее слово за премьером".
В первом туре парламентских выборов Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия действующего президента Макрона Возрождение и ее союзники – на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.
Читайте также: Во Франции до второго тура выборов снялись 190 кандидатов. Причина – ультраправые