На виборах у Франції ультраправа партія Ле Пен несподівано зазнає поразки – екзит-поли

Прогнози позачергових виборів у Франції показали, що "Новий народний фронт" випереджає як партію Макрона, так і ультраправе "Національне об’єднання"

Марін Ле Пен (Фото - CHRISTOPHE PETIT TESSON, ЕРА)

У Франції за результатами другого туру дострокових парламентських виборів до нижньої палати найбільше голосів отримує ліва коаліція "Новий народний фронт", випереджаючи альянс президента країни Емманюеля Макрона та ультраправе "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, відомої своїми проросійськими наративами. Про це свідчать прогнози екзит-полів, передають France24 і BFM TV.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Так, прогнози позачергових парламентських виборів у Франції в неділю показали, що "Новий народний фронт" – нашвидкуруч сформована ліва коаліція – випереджає як правлячу партію Макрона (на другому місці), так і ультраправе "Національне об’єднання" (на третьому). Але "Новому народному фронту" не вдалося забезпечити абсолютної більшості, свідчать результати екзит-полів.

За оцінкою компанії IFOP для телекомпанії TF1, "Новий народний фронт" може отримати 180-215 місць у парламенті. Опитування Ipsos для France TV прогнозує 172-215 місць для лівого блоку.

Коаліція Макрона може отримати 150-180 місць у нижній палаті, а партія Ле Пен – 120-150 мандатів.

9 червня Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту, Національної асамблеї, через поразку його партії на виборах до Європарламенту. Ультраправе Національне об’єднання (НО) отримало 31,4% голосів, партія Макрона – 14,6%.

У першому турі "Національне об’єднання" отримало 34,2%, через що в країні почалися протести. На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт" (29,1%). Партія Макрона та її союзники – на третьому місці (21,5%).

У день другого туру 7 липня фіксувалась рекордна за 43 роки явка.

Читайте також: Ле Пен хоче обмежити Україну в ударах далекобійною зброєю Франції