Ввечері 30 червня, після перемоги у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції ультраправої партії Національне об'єднання на чолі з Марін Ле Пен, тисячі людей вийшли на протести. Про це повідомляє France 24.

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На столичній площі Республіки зібралися прихильники Нового народного фронту – альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія Нескорена Франція, передають кореспонденти.

Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "вкрай правих". Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.

Більшість демонстрантів були молодими й скандували гасла на кшталт "Фашисти – геть!".

Фото: ЕРА/JULIEN MATTIA

Фото: ЕРА/JULIEN MATTIA

Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Франція Емманюеля Макрона Відродження та її союзники — на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.

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