Вечером 30 июня после победы в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции ультраправой партии Национальное объединение во главе Марин Ле Пен тысячи людей вышли на протесты. Об этом сообщает France 24.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

На столичной площади Республики собрались сторонники Нового народного фронта – альянса левых политсил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия Франция непокоренная, передают корреспонденты.

Часть протестующих залезли на монумент в центре площади, откуда размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами против фашизма и против крайне правых. Несколько человек оставили на монументе надписи с помощью баллончика с краской.

Большинство демонстрантов были молодыми и скандировали лозунги типа "Фашисты – прочь!".

Фото: ЭРА/JULIEN MATTIA

Фото: ЭРА/JULIEN MATTIA

Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия действующего президента Франция Эмманюэля Макрона Возрождения и ее союзники на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.

Читайте также: Макрон исключает досрочную отставку, какими бы ни были результаты парламентских выборов