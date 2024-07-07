На выборах во Франции ультраправая партия Ле Пен неожиданно терпит поражение – экзитполы

Прогнозы внеочередных выборов во Франции показали, что "Новый народный фронт" опережает как партию Макрона, так и "Национальное объединение"

Марин Ле Пен (Фото - CHRISTOPHE PETIT TESSON, ЕРА)

Во Франции по результатам второго тура досрочных парламентских выборов в нижнюю палату больше всего голосов получает левая коалиция "Новый народный фронт", опережая альянс президента страны Эмманюэля Макрона и ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, известной своими пророссийскими нарративами. Об этом свидетельствуют прогнозы экзитполов, передают France24 и BFM TV.

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Так, прогнозы внеочередных парламентских выборов во Франции в воскресенье показали, что "Новый народный фронт" – наскоро сформированная левая коалиция – опережает как правящую партию Макрона (на втором месте), так и ультраправое "Национальное объединение" (на третьем). Но "Новому народному фронту" не удалось обеспечить абсолютного большинства, свидетельствуют результаты экзитполов.

По оценке компании IFOP для телекомпании TF1, "Новый народный фронт" может получить 180-215 мест в парламенте. Опрос Ipsos для France TV прогнозирует 172-215 мест для левого блока.

Коалиция Макрона может получить 150-180 мест в нижней палате, а партия Ле Пен – 120-150 мандатов.

9 июня Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%.

В первом туре "Национальное объединение" получило 34,2%, из-за чего в стране начались протесты. На втором месте – блок левых партий "Новый народный фронт" (29,1%). Партия Макрона и его союзники – на третьем месте (21,5%).

В день второго тура 7 июля фиксировалась рекордная за 43 года явка.

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