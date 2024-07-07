На выборах во Франции фиксируется рекордная за 43 года промежуточная явка

Эмманюэль Макрон проголосовал во втором туре (Фото: MOHAMMED BADRA/EPA)

Во Франции во время второго тура досрочных парламентских выборов в нижнюю палату фиксируется рекордная промежуточная явка избирателей, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

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По официальной информации, к 12:00 проголосовали 26,6% граждан, имеющих право голоса. Это наивысший показатель участия в выборах во Франции с 1981 года.

Зафиксированная явка на 7,64% больше, чем во втором туре парламентских выборов в 2022 году, и на 0,73% больше, чем на прошлой неделе в то же время.

За границей, где голосование началось 6 июля и где обычно наблюдается более низкая активность избирателей, чем во Франции, люди также демонстрируют лучшую явку, чем в 2022 году.

В первом туре неделю назад явка избирателей составила 66,7%.

9 июня Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%.

В первом туре Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте – блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия Макрона и его союзники – на третьем месте (21,5%).

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