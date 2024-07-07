На виборах у Франції фіксується рекордна за 43 роки проміжна явка

7 липня у Франції розпочався другий тур виборів до нижньої палати парламенту – Національних зборів

Емманюель Макрон проголосував у другому турі (Фото: MOHAMMED BADRA/EPA)

У Франції під час другого туру дострокових парламентських виборів до нижньої палати фіксується рекордна проміжна явка виборців, передає Le Figaro з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

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За офіційною інформацією, на 12:00 проголосували 26,6% громадян, які мають право голосу. Це наразі найвищий показник участі у виборах у Франції з 1981 року.

Зафіксована явка на 7,64% більша, ніж у другому турі парламентських виборів у 2022 році, і на 0,73% більша, ніж минулого тижня в той самий час.

За кордоном, де голосування почалося 6 липня і де зазвичай спостерігається нижча активність виборців, ніж у Франції, люди також демонструють кращу явку, ніж у 2022 році.

У першому турі тиждень тому явка виборців загалом становила 66,7%.

9 червня Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту, Національної асамблеї, через поразку його партії на виборах до Європарламенту. Ультраправе Національне об’єднання (НО) отримало 31,4% голосів, партія Макрона – 14,6%.

У першому турі Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія Макрона та її союзники – на третьому місці (21,5%).

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