На виборах у Франції фіксується рекордна за 43 роки проміжна явка
Емманюель Макрон проголосував у другому турі (Фото: MOHAMMED BADRA/EPA)

У Франції під час другого туру дострокових парламентських виборів до нижньої палати фіксується рекордна проміжна явка виборців, передає Le Figaro з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

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За офіційною інформацією, на 12:00 проголосували 26,6% громадян, які мають право голосу. Це наразі найвищий показник участі у виборах у Франції з 1981 року.

Зафіксована явка на 7,64% більша, ніж у другому турі парламентських виборів у 2022 році, і на 0,73% більша, ніж минулого тижня в той самий час.

За кордоном, де голосування почалося 6 липня і де зазвичай спостерігається нижча активність виборців, ніж у Франції, люди також демонструють кращу явку, ніж у 2022 році.

У першому турі тиждень тому явка виборців загалом становила 66,7%.

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