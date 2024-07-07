У Франції розпочинається другий тур парламентських виборів

Близько 20:00 за київським часом будуть відомі перші результати голосування

Передвиборчі плакати на вулицях Франції (Фото: ЕРА / Mohammed Badra)

У неділю, 7 липня, у Франції розпочинається другий тур виборів до нижньої палати парламенту – Національних зборів. Про це в реальному часі інформують Euractiv та France 24.

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Виборчі дільниці відкриються о 09:00 за київським часом і працюватимуть до 19:00. У деяких великих містах Франції проголосувати можна буде до 20:00.

Цього ж дня очікуються результати перших екзит-полів.

Під час першого туру, який відбувся 30 червня, французи обрали 76 із 577 парламентарів, 37 з яких – члени ультраправої партії Національне об'єднання з де-факто лідеркою Марін Ле Пен або її союзників.

У другий день липня стало відомо, що понад 190 кандидатів знялися з другого туру виборів до парламенту. Таким чином вони хочуть допомогти сильнішому супернику, який протистоятиме Національному об'єднанню. Центристський альянс президента Емманюеля Макрона також прогнозував зняття своїх кандидатів.

9 червня 2024 року Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту, Національної асамблеї, через поразку його партії Відродження на виборах до Європарламенту (ЄП).

Ультраправе Національне об’єднання (НО) отримало 31,4% голосів, партія Макрона – 14,6%.

У першому турі Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Макрона Відродження та її союзники – на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.

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