Во Франции начинается второй тур парламентских выборов

Около 20:00 по киевскому времени будут известны первые результаты голосования

Предвыборные плакаты на улицах Франции (Фото: ЕРА / Mohammed Badra)

В воскресенье, 7 июля, во Франции начинается второй тур выборов в нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Об этом в реальном времени информируют Euractiv и France 24.

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Избирательные участки откроются в 09:00 по киевскому времени и будут работать до 19:00. В некоторых крупных городах Франции проголосовать можно будет до 20:00.

В этот же день ожидаются результаты первых экзитполов.

Во время первого тура, состоявшегося 30 июня, французы избрали 76 из 577 парламентариев, 37 из которых – члены ультраправой партии Национальное объединение с де-факто лидером Марин Ле Пен или ее союзников.

Во второй день июля стало известно, что более 190 кандидатов снялись со второго тура выборов в парламент. Таким образом они хотят помочь более сильному сопернику, который будет противостоять Национальному объединению. Центристский альянс президента Эмманюэля Макрона также прогнозировал снятие своих кандидатов.

9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, из-за поражения его партии Возрождения на выборах в Европарламент (ЕП).

Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%.

В первом туре Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте — блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия действующего президента Макрона Возрождения и ее союзники – на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.

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