Премьер Франции Габриэль Атталь уходит в отставку. Он пробыл на должности всего полгода

Габриэль Атталь (Фото: ЕРА/VALENTINA CAMU)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что утром 8 июля подаст в отставку после победы ультралевых на парламентских выборах. Его цитирует Le Figaro.

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"Французам я говорю: я уважаю каждого из вас. Некоторым жить сложнее, чем другим, и именно эти жизни мы должны сделать лучше. Где бы я ни был, я всегда буду стремиться к достижению этой цели", – сказал Атталь.

В то же время он сообщил, что готов оставаться на своем посту "столько, сколько потребуется" с приближением Олимпийских игр, которые состоятся в Париже 26 июля.

35-летний Атталь стал самым молодым главой французского правительства 9 января 2024 года. До этого он был министром образования. Во время назначения на должность министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин назвал его "самым макронским среди нас".

По результатам второго тура досрочных парламентских выборов в нижнюю палату больше голосов получила левая коалиция Новый народный фронт, опережая альянс президента страны Эмманюэля Макрона и ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен.

По оценке компании IFOP для телекомпании TF1 Новый народный фронт может получить 180-215 мест в парламенте. Опрос Ipsos для France TV прогнозирует 172-215 мест для левого блока. Коалиция Макрона может получить 150–180 мест в нижней палате, а партия Ле Пен – 120–150 мандатов.

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