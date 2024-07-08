Премьер Франции Габриэль Атталь уходит в отставку. Он пробыл на должности всего полгода
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что утром 8 июля подаст в отставку после победы ультралевых на парламентских выборах. Его цитирует Le Figaro.
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"Французам я говорю: я уважаю каждого из вас. Некоторым жить сложнее, чем другим, и именно эти жизни мы должны сделать лучше. Где бы я ни был, я всегда буду стремиться к достижению этой цели", – сказал Атталь.
В то же время он сообщил, что готов оставаться на своем посту "столько, сколько потребуется" с приближением Олимпийских игр, которые состоятся в Париже 26 июля.
35-летний Атталь стал самым молодым главой французского правительства 9 января 2024 года. До этого он был министром образования. Во время назначения на должность министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин назвал его "самым макронским среди нас".
- По результатам второго тура досрочных парламентских выборов в нижнюю палату больше голосов получила левая коалиция Новый народный фронт, опережая альянс президента страны Эмманюэля Макрона и ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен.
- По оценке компании IFOP для телекомпании TF1 Новый народный фронт может получить 180-215 мест в парламенте. Опрос Ipsos для France TV прогнозирует 172-215 мест для левого блока. Коалиция Макрона может получить 150–180 мест в нижней палате, а партия Ле Пен – 120–150 мандатов.
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