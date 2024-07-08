Прем'єр Франції Габріель Атталь йде у відставку. Він пробув на посаді всього пів року

Глава французького уряду ухвалив таке рішення через перемогу у парламентських виборах ультралівих. Альянс Макрона ж посів друге місце

Габріель Атталь (Фото: ЕРА/VALENTINA CAMU)

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що вранці 8 липня подасть у відставку після перемоги ультралівих на парламентських виборах. Його цитує Le Figaro.

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"Французам я кажу: я поважаю кожного з вас. Деяким жити складніше, ніж іншим, і саме ці життя ми повинні зробити кращими. Де б я не був, я завжди прагнутиму до досягнення цієї мети", – сказав Атталь.

Водночас він повідомив, що готовий залишатись на своїй посаді "стільки, скільки буде потрібно" з наближенням Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі 26 липня.

35-річний Атталь став наймолодшим головою французького уряду 9 січня 2024 року. До цього він був міністром освіти. Під час призначення на посаду міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін назвав його "найбільш макронським серед нас".

За результатами другого туру дострокових парламентських виборів до нижньої палати найбільше голосів отримала ліва коаліція Новий народний фронт, випереджаючи альянс президента країни Емманюеля Макрона та ультраправе Національне об’єднання Марін Ле Пен.

За оцінкою компанії IFOP для телекомпанії TF1, Новий народний фронт може отримати 180-215 місць у парламенті. Опитування Ipsos для France TV прогнозує 172-215 місць для лівого блоку. Коаліція Макрона може отримати 150-180 місць у нижній палаті, а партія Ле Пен – 120-150 мандатів.

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