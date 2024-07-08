Прем'єр Франції Габріель Атталь йде у відставку. Він пробув на посаді всього пів року
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що вранці 8 липня подасть у відставку після перемоги ультралівих на парламентських виборах. Його цитує Le Figaro.
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"Французам я кажу: я поважаю кожного з вас. Деяким жити складніше, ніж іншим, і саме ці життя ми повинні зробити кращими. Де б я не був, я завжди прагнутиму до досягнення цієї мети", – сказав Атталь.
Водночас він повідомив, що готовий залишатись на своїй посаді "стільки, скільки буде потрібно" з наближенням Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі 26 липня.
35-річний Атталь став наймолодшим головою французького уряду 9 січня 2024 року. До цього він був міністром освіти. Під час призначення на посаду міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін назвав його "найбільш макронським серед нас".
- За результатами другого туру дострокових парламентських виборів до нижньої палати найбільше голосів отримала ліва коаліція Новий народний фронт, випереджаючи альянс президента країни Емманюеля Макрона та ультраправе Національне об’єднання Марін Ле Пен.
- За оцінкою компанії IFOP для телекомпанії TF1, Новий народний фронт може отримати 180-215 місць у парламенті. Опитування Ipsos для France TV прогнозує 172-215 місць для лівого блоку. Коаліція Макрона може отримати 150-180 місць у нижній палаті, а партія Ле Пен – 120-150 мандатів.
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