Макрон призначив нового прем'єра Франції: наймолодшого змінив найстаріший

Мішель Барньє (Фото: X/Twitter)

Президент Франції Емманюель Макрон 5 вересня призначив нового прем'єр-міністра, повідомляє Le Monde. Ним став колишній єврокомісар Мішель Барньє.

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Новому прем'єру 73 роки й раніше він обіймав посаду перемовника ЄС щодо Brexit 2016-2021 років (вихід Великої Британії з ЄС. – Ред.). Також він був єврокомісаром і обіймав різні посади у французьких урядах.

Попередній прем'єр Франції Габріель Атталь подав у відставку 8 липня. У країні провели дострокові вибори, але Національні збори на них не отримали більшості. Тому Макрон був змушений призначити прем'єра за 60 днів після другого туру цих виборів.

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Як повідомляють французькі ЗМІ, Макрон гарантував, що Браньє "відповідає умовам стабільності та єдності". Він уже доручив новому прем'єру створити "уряд єдності на службі країни". Також Браньє став найстарішим прем'єром Франції, змінивши наймолодшого (Атталю було 35 років. – Ред.).

Частину політиків розкритикували кандидатуру Браньє. Наприклад, лідерка парламентської фракції партії "Нескорена Франція" Матільда Пано заявила, що Макрон проігнорував думку французів.

"Після 52 днів поразки уряду на виборах Макрон продовжує відчувати себе автократом. Призначаючи Мішеля Барньє, президент відмовляється поважати народний суверенітет і вибір, зроблений на основі виборчої скриньки. Проти цього неприйнятного перевороту в умовах демократії вийдіть на вулиці 7 вересня і продовжуйте підписувати петицію", – написала вона в X.

Депутат Національних зборів Франції Жан-Люк Меланшон заявив, що "вибори були вкрадені".

"Це не Новий народний фронт, що прийшов першим на [законодавчих] виборах, який матиме прем'єр-міністра й обов'язок представляти себе перед депутатами. Таким чином, вибори були вкрадені", – сказав він на своєму YouTube-каналі.

Водночас депутатка регіональної ради Іль-де-Франс Валері Пекресс зазначила, що доля Франції тепер у руках у нового міністра. Вона висловила сподівання, що він зможе знайти правильні рішення.

"Тепер Мішель Барньє тримає долю Франції у своїх руках. Він має знайти парламентський шлях, щоб мати можливість відновити порядок у наших рахунках, на наших кордонах і на наших вулицях", – написала вона у X.

Голова регіональної ради Прованс — Альпи — Блакитний Берег Рено Мюзельє вважає, що Барньє має всі необхідні якості для управління країною в нинішніх обставинах.

"Нам потрібний національний захисний уряд, і необхідно зробити все, щоб він досяг успіху. Національний інтерес і відповідальність полягають у тому, щоб допомагати й бути готовими зробити свій внесок. Мішель Барньє має цінності, необхідні в таких обставинах: цінності голіста й об'єднувальне право. Відмова від крайнощів та некомпетентності. Послідовність, робота та великий досвід", – написав він на сторінці у X.