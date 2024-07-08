У Франції оголосили офіційні результати другого туру парламентських виборів

Прапор Франції (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

У Франції офіційно завершився другий тур виборів до нижньої палати парламенту – Національних зборів. Ультралівий Народний фронт здобув перемогу й отримав 182 місця у парламенті, передає Le Monde.

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Друге місце посів блок президента країни Емманюеля Макрона, і останнє – ультраправе Національне об'єднання з де-факто лідеркою Марін Ле Пен.

Загалом результати другого туру розподілилися наступним чином:

→ Народний фронт отримав 182 місця;

→ блок Макрона Разом – 168 місць,

→ ультраправе Національне об'єднання Марін Ле Пен та її союзників – 143 місця.

Інфографіка: Le Monde

Лідер Нескореної Франції з лівого альянсу Жан-Люк Меланшон закликав Макрона запросити Народний фронт до управління країною.

Голова партії Макрона Стефан Сежурне висловив готовність співпрацювати з основними партіями, але виключив можливість будь-якої угоди з політичною силою Меланшона.

Тим часом Народний фронт, який переміг у виборах, поки не визначився з тим, кого призначити прем'єром.

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