У Франції оголосили офіційні результати другого туру парламентських виборів
У Франції офіційно завершився другий тур виборів до нижньої палати парламенту – Національних зборів. Ультралівий Народний фронт здобув перемогу й отримав 182 місця у парламенті, передає Le Monde.
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Друге місце посів блок президента країни Емманюеля Макрона, і останнє – ультраправе Національне об'єднання з де-факто лідеркою Марін Ле Пен.
Загалом результати другого туру розподілилися наступним чином:
→ Народний фронт отримав 182 місця;
→ блок Макрона Разом – 168 місць,
→ ультраправе Національне об'єднання Марін Ле Пен та її союзників – 143 місця.
- Лідер Нескореної Франції з лівого альянсу Жан-Люк Меланшон закликав Макрона запросити Народний фронт до управління країною.
- Голова партії Макрона Стефан Сежурне висловив готовність співпрацювати з основними партіями, але виключив можливість будь-якої угоди з політичною силою Меланшона.
- Тим часом Народний фронт, який переміг у виборах, поки не визначився з тим, кого призначити прем'єром.
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