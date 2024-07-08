Во Франции объявили официальные результаты второго тура парламентских выборов
Во Франции официально завершился второй тур выборов в нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Ультралевый Народный фронт одержал победу и получил 182 места в парламенте, передает Le Monde.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Второе место занял блок президента страны Эмманюэля Макрона, и последнее – ультраправое Национальное объединение с де-факто лидером Марин Ле Пен.
В общем, результаты второго тура распределились следующим образом:
→ Народный фронт получил 182 места;
→ блок Макрона Вместе – 168 мест,
→ ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен и ее союзников – 143 места.
- Лидер Непокоренной Франции по левому альянсу Жан-Люк Меланшон призвал Макрона пригласить Народный фронт к управлению страной.
- Глава партии Макрона Стефан Сежурне выразил готовность сотрудничать с основными партиями, но исключил возможность любого соглашения с политической силой Меланшона.
- Тем временем победивший в выборах Народный фронт пока не определился с тем, кого назначить премьером.
Читайте также: Премьер Франции Габриэль Атталь уходит в отставку. Он пробыл в должности всего полгода