Во Франции объявили официальные результаты второго тура парламентских выборов

Ультралевый Народный фронт одержал победу и получил 182 места в парламенте

Флаг Франции (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Во Франции официально завершился второй тур выборов в нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Ультралевый Народный фронт одержал победу и получил 182 места в парламенте, передает Le Monde.

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Второе место занял блок президента страны Эмманюэля Макрона, и последнее – ультраправое Национальное объединение с де-факто лидером Марин Ле Пен.

В общем, результаты второго тура распределились следующим образом:

→ Народный фронт получил 182 места;

→ блок Макрона Вместе – 168 мест,

→ ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен и ее союзников – 143 места.

Инфографика: Le Monde

Лидер Непокоренной Франции по левому альянсу Жан-Люк Меланшон призвал Макрона пригласить Народный фронт к управлению страной.

Глава партии Макрона Стефан Сежурне выразил готовность сотрудничать с основными партиями, но исключил возможность любого соглашения с политической силой Меланшона.

Тем временем победивший в выборах Народный фронт пока не определился с тем, кого назначить премьером.

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