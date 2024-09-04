Разрешение на дальнобойные удары по РФ зависит исключительно от четырех стран – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос разрешения бить западным дальнобойным оружием по территории России зависит исключительно от четырех стран. Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.
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Один из журналистов спросил ирландского премьера, будет ли его страна поддерживать разрешение бить по российским целям дальнобойным оружием. Гаррис в ответ подчеркнул, что Ирландия поставляет Украине только несмертоносное оружие, а разрешение на дальнобойные удары должны предоставлять другие страны, от которых Киев получает соответствующую помощь.
"При всем уважении к каждой стране и, безусловно, к нашим партнерам в Ирландии – нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие, от них это зависит", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это не зависит от коалиции всех дружественных партнеров – это зависит "от очень конкретных государств": США, Великобритании, Франции и Германии.
"На сегодняшний день только эти четыре страны либо дают, либо способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть РФ с нашей территории и сохранить жизни гражданских людей", – сказал президент.
- 20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.
- В то же время Вашингтон разрешает Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.
- Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.
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