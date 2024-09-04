Разрешение на дальнобойные удары по РФ зависит исключительно от четырех стран – Зеленский

Лишь четыре государства либо дают, либо способны дать то дальнобойное оружие, которое поможет вытолкнуть РФ с территории Украины, говорит Зеленский

Владимир Зеленский (Скриншот из видео ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос разрешения бить западным дальнобойным оружием по территории России зависит исключительно от четырех стран. Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

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Один из журналистов спросил ирландского премьера, будет ли его страна поддерживать разрешение бить по российским целям дальнобойным оружием. Гаррис в ответ подчеркнул, что Ирландия поставляет Украине только несмертоносное оружие, а разрешение на дальнобойные удары должны предоставлять другие страны, от которых Киев получает соответствующую помощь.

"При всем уважении к каждой стране и, безусловно, к нашим партнерам в Ирландии – нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие, от них это зависит", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не зависит от коалиции всех дружественных партнеров – это зависит "от очень конкретных государств": США, Великобритании, Франции и Германии.

"На сегодняшний день только эти четыре страны либо дают, либо способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть РФ с нашей территории и сохранить жизни гражданских людей", – сказал президент.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон разрешает Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

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