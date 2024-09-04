Дозвіл на далекобійні удари по Росії залежить виключно від чотирьох країн – Зеленський

Лише чотири держави або дають, або спроможні надати ту далекобійну зброю, яка допоможе виштовхнути Росію з території України, каже Зеленський

Володимир Зеленський (скриншот з відео ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання дозволу бити західною далекобійною зброєю по території Росії залежить виключно від чотирьох країн. Про це він сказав на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

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Один із журналістів запитав ірландського прем’єра, чи підтримуватиме його країна дозвіл бити по російських цілях далекобійною зброєю. Гарріс у відповідь наголосив, що Ірландія постачає Україні лише несмертоносну зброю, а дозвіл на далекобійні удари мають надавати інші країни, від яких Київ отримує відповідну допомогу.

"Попри всю мою пошану до кожної країни й, безумовно, до наших партнерів в Ірландії – нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю, від них це залежить", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що це не залежить від коаліції всіх дружніх партнерів – це залежить "від дуже конкретних держав": США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

"На сьогодні тільки ці чотири країни або дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути РФ з нашої території та зберегти життя цивільних людей", – сказав президент.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

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