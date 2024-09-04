Во Львове завершили аварийно-спасательные работы: РФ убила семь и ранила более 50 человек

Среди погибших – двое детей семи и 14 лет

Последствия атаки (Фото: ГСЧС Львовской области)

Во Львове завершены аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий российского ракетного удара. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По информации спасателей, в результате атаки семь человек погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей семи и 14 лет. Еще 53 человека получили травмы.

Сотрудники ГСЧС спасли 12 человек, говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что среди жертв российской атаки – мать Евгения и три дочери – Ярина, Дарья и Эмилия Базилевич. После обстрела в живых остался только муж.

"Сзади стоит Ярина Базилевич. Девушке был 21 год. Она работала в нашем офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025". В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее", – написал мэр города.

Фото: Telegram-канал Андрея Садового

Утром 4 сентября во Львове раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами и беспилотниками.

Во Львовской области из-за атаки РФ частично обесточена железная дорога, поезда отправляют с задержками.

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