Во Львовской области из-за атаки частично обесточена ж/д, поезда отправляют с задержками
Во Львовской области во время российского удара 4 сентября произошло обесточивание на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.
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По данным компании, выведены резервные тепловозы, чтобы обеспечить перевозку. С минимальными задержками отправляются поезда:
→ №59 Киев-Чоп;
→ №91 Киев-Львов;
→ №25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы;
→ №11 Одесса-Львов;
→ №149 Полтава-Черновцы;
→ №746 Львов-Киев;
→ №368 Ужгород-Ковель.
"Продолжаем движение по всем регионам", – резюмировали в УЗ.
- Утром 4 сентября россияне нанесли удары по Львову. В результате атаки есть возгорание домов в районе железнодорожного вокзала.
- Жертвами вражеской атаки стали два человека. Еще более 20 получили ранения.
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