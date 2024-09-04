Во Львовской области из-за атаки частично обесточена ж/д, поезда отправляют с задержками

Львовский вокзал (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Во Львовской области во время российского удара 4 сентября произошло обесточивание на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

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По данным компании, выведены резервные тепловозы, чтобы обеспечить перевозку. С минимальными задержками отправляются поезда:

→ №59 Киев-Чоп;

→ №91 Киев-Львов;

→ №25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы;

→ №11 Одесса-Львов;

→ №149 Полтава-Черновцы;

→ №746 Львов-Киев;

→ №368 Ужгород-Ковель.

"Продолжаем движение по всем регионам", – резюмировали в УЗ.

Утром 4 сентября россияне нанесли удары по Львову. В результате атаки есть возгорание домов в районе железнодорожного вокзала.

Жертвами вражеской атаки стали два человека. Еще более 20 получили ранения.

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