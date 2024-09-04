На Львівщині через атаку РФ частково знеструмлена залізниця, потяги відправляють з затримками

Через проблеми з електропостачанням Укрзалізниця вивела резервні тепловози

Львівський вокзал (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У Львівській області під час російського удару 4 вересня сталися знеструмлення на залізниці. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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За даними компанії, виведено резервні тепловози, щоб забезпечити перевезення. З мінімальними затримками відправляються потяги:

→ №59 Київ-Чоп;

→ №91 Київ-Львів;

→ №25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;

→ №11 Одеса-Львів;

→ №149 Полтава-Чернівці;

→ №746 Львів-Київ;

→ №368 Ужгород-Ковель.

"Продовжуємо рух в усіх регіонах", – резюмували в УЗ.

Уранці 4 вересня росіяни завдали ударів по Львову. Унаслідок атаки є загоряння будинків в районі залізничного вокзалу.

Жертвами ворожої атаки стали двоє людей. Ще понад 20 – отримали поранення.

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