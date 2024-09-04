На Львівщині через атаку РФ частково знеструмлена залізниця, потяги відправляють з затримками
У Львівській області під час російського удару 4 вересня сталися знеструмлення на залізниці. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
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За даними компанії, виведено резервні тепловози, щоб забезпечити перевезення. З мінімальними затримками відправляються потяги:
→ №59 Київ-Чоп;
→ №91 Київ-Львів;
→ №25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;
→ №11 Одеса-Львів;
→ №149 Полтава-Чернівці;
→ №746 Львів-Київ;
→ №368 Ужгород-Ковель.
"Продовжуємо рух в усіх регіонах", – резюмували в УЗ.
- Уранці 4 вересня росіяни завдали ударів по Львову. Унаслідок атаки є загоряння будинків в районі залізничного вокзалу.
- Жертвами ворожої атаки стали двоє людей. Ще понад 20 – отримали поранення.
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