Росіяни вдарили по будівлі одного з університетів Сум
Російська керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Ввечері третього вересня росіяни вдарили по будівлі одного з університетів міста Суми, повідомила обладміністрація.

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За попередніми даними, росіяни застосували керовані авіабомби, на місці працюють необхідні служби.

Наразі наслідки атаки уточнюються.

Інших подробиць наразі немає.

  • Вдень росіяни вдарили двома ракетами, попередньо "Іскандер-М", по навчальному та медичному закладах у Полтаві. Станом на 18:19 Офіс генпрокурора повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених через російський удар.

  • Президент Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку (військовий навчальний заклад).

  • Головком ЗСУ повідомив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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