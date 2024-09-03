Росіяни вдарили по будівлі одного з університетів Сум

Російська керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Ввечері третього вересня росіяни вдарили по будівлі одного з університетів міста Суми, повідомила обладміністрація.

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За попередніми даними, росіяни застосували керовані авіабомби, на місці працюють необхідні служби.

Наразі наслідки атаки уточнюються.

Інших подробиць наразі немає.

Вдень росіяни вдарили двома ракетами, попередньо "Іскандер-М", по навчальному та медичному закладах у Полтаві. Станом на 18:19 Офіс генпрокурора повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених через російський удар.

Офіс генпрокурора повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених через російський удар. Президент Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку (військовий навчальний заклад).

Головком ЗСУ повідомив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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