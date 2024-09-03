Росіяни вдарили по будівлі одного з університетів Сум
Ввечері третього вересня росіяни вдарили по будівлі одного з університетів міста Суми, повідомила обладміністрація.
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За попередніми даними, росіяни застосували керовані авіабомби, на місці працюють необхідні служби.
Наразі наслідки атаки уточнюються.
Інших подробиць наразі немає.
- Вдень росіяни вдарили двома ракетами, попередньо "Іскандер-М", по навчальному та медичному закладах у Полтаві. Станом на 18:19 Офіс генпрокурора повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених через російський удар.
Президент Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку (військовий навчальний заклад).
- Головком ЗСУ повідомив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.
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