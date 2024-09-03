Росія вбила балістичними ракетами 41 людину у Полтаві, понад 180 поранених

Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські окупанти завдали удару по навчальному закладу і сусідній лікарні у Полтаві, в результаті чого є десятки загиблих і понад 180 поранених. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і Міністерство оборони.

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Зеленський розповів, що удару було завдано двома балістичними ракетами – частково зруйновано одну з будівель Інституту звʼязку.

"Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого", – сказав президент.

У Міноборони зазначили, що вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів.

У відомстві наголосили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Зеленський сказав, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

"Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар", – сказав Зеленський, знову закликавши західних партнерів надати Україні системи протиповітряної оборони та дозволити бити по РФ далекобійною зброєю.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

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