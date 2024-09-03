Россия убила баллистическими ракетами 41 человека в Полтаве, более 180 раненых

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Российские оккупанты нанесли удар по учебному заведению и соседней больнице в Полтаве, в результате чего есть десятки погибших и более 180 раненых. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Министерство обороны.

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Зеленский рассказал, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами – частично разрушено одно из зданий Института связи.

"Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем", – сказал президент.

В Минобороны отметили, что удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

В ведомстве подчеркнули, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Зеленский сказал, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

"Обязательно российская сволочь ответит за этот удар", – сказал Зеленский, снова призвав западных партнеров предоставить Украине системы противовоздушной обороны и позволить бить по РФ дальнобойным оружием.

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