Сирський про Полтаву: РФ била "Іскандерами", до розслідування залучили Військову службу правопорядку

Офіс генпрокурора повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених через російський удар

Олександр Сирський (Фото: Telegram головнокомандувача)

Росіяни вдарили по навчальному та лікувальному закладах у Полтаві двома ракетами "Іскандер", до розслідування залучено Військову службу правопорядку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами", – написав він.

За словами головкома, Військова служба правопорядку у ЗСУ "максимально залучена" до оперативного розслідування удару.

Станом на 18:19 Офіс генпрокурора повідомляв про 51 загиблу людину та понад 200 поранених через російський удар. Попередньо, атаку здійснили балістичними ракетами "Іскандер-М".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку (військовий навчальний заклад).

Президент повідомив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Від завтрашнього дня у Полтавській області оголошено триденну жалобу.

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